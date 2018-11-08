Оправданная по делу о богохульстве христианка вышла из тюрьмы в Пакистане

Христианка Азия Биби, оправданная Верховным судом Пакистана по делу о богохульстве, вышла из тюрьмы после восьми лет пребывания в камере для приговоренных к смертной казни, передает «Би-би-си».

Согласно имеющейся на данный момент информации, женщина не покидала страну.

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Отмечается, что муж Азии Биби просил о предоставлении ей убежища, опасаясь за жизнь супруги на фоне многотысячных протестов, которые последовали за оправдательным приговором суда. Свою помощь предложили несколько стран.

Ранее сообщалось, что адвокат Биби покинул страну из-за страха за свою жизнь.