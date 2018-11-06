Число пострадавших при хлопке газа в доме под Смоленском возросло до 4

Число пострадавших при хлопке газа в многоэтажном доме в Смоленской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

По данным агентства, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

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Как отмечается, в настоящее время эксперты степень повреждения несущих конструкций дома.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проводит доследственную проверку по факту хлопка бытового газа в многоэтажном доме в Смоленской области.