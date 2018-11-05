В МЧС уточнили состояние пострадавших при обрушении моста в ХМАО
При обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пострадали семь человек, в данный момент они госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте инцидента.
Ранее сообщалось, что в Нефтеюганском районе ХМАО в результате обрушения моста погибли два человека. Тогда поступала информация о пятерых пострадавших.
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«Пострадали девять рабочих Мостоотряда, двое из них погибли, семь госпитализированы», — сказал представитель оперативного штаба.
Также он добавил, что один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии. Состояние еще шести рабочих — средней степени тяжести.