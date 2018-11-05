Свердловская чиновница на встрече с детьми заявила об их ненужности государству
В Свердловской области директор департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно детям и молодежи. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как отмечается, такое заявление Глацких сделала на встрече с детьми и подростками в Кировграде, где речь шла о площадках для развития талантливой молодежи.
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«Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители», — заявила Глацких.
Она пояснила, что государство не просило рожать детей, это решение было принято их родителями.
Ранее сообщалось, что отказавшаяся жить на 3,5 тысячи экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области годами получала матпомощь из бюджета.