Свердловская чиновница на встрече с детьми заявила об их ненужности государству

В Свердловской области директор департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно детям и молодежи. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, такое заявление Глацких сделала на встрече с детьми и подростками в Кировграде, где речь шла о площадках для развития талантливой молодежи.

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«Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители», — заявила Глацких.

Она пояснила, что государство не просило рожать детей, это решение было принято их родителями.

Ранее сообщалось, что отказавшаяся жить на 3,5 тысячи экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области годами получала матпомощь из бюджета.