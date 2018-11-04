На Украине умерла облитая кислотой чиновница

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о смерти и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк, передает «112 Украина».

«Мне сообщили, что активистка Еатерина Гандзюк... Она к сожалению умерла в больнице», — сказал Порошенко.

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Гандзюк было 33 года.

31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо Гандзюк, она получила ожог 30% кожи и сильное повреждение левого глаза.

Ранее представительство ООН на Украине осудило нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк и потребовало от властей страны провести расследование.