В Красноярске самолет готовится к аварийной посадке с трещиной в стекле

Самолет, который следовал рейсом из Новосибирска в Санью в Китае, запросил аварийную посадку в Красноярске, передает РИА «Новости».

Сообщается, что самолет вырабатывает топливо перед посадкой в аэропорту Красноярска.

«Самолет рейса Новосибирск-Санья (Хайнань) вырабатывает топливо. На борту 166 пассажиров, шесть членов экипажа. Посадка запланирована на 17.30 (13.30 мск)», — сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.

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В пресс-службе отметили, что причиной вынужденной посадки является растрескивание внешнего несилового слоя лобового стекла в самолете, которое заметили пилоты.

После посадки в Красноярске пассажиры будут пересажены на резервный борт и вылетят до места назначения.