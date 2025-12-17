На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У бывшего главы ФНС Ингушетии конфисковали имущество

РИА Новости: суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии Куштова
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства коррупционные активы бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ингушетии Магомеда Куштова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Суд удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры РФ», — говорится в документах.

Иск был предъявлен Куштову и его родственникам. Представители прокуратуры просили обратить в доход государства три жилых помещения в Москве, три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Северной Осетии, жилое помещение в Ингушетии, а также четыре авто премиальных линеек, среди которых Mersedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser и GMC Yukon.

По делу экс-главы ФНС Ингушетии был причинен ущерб государству в размере 137,1 млн рублей.

До этого стало известно, что Генпрокуратура требует изъять имущество бывшего и.о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осужденного за взятку.

В иске речь идет о 13 зданиях, включая комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров и дача в Башкирии. Также в иске указан автопарк Марзаева премиум-класса стоимостью более 20 млн рублей.

Ранее экс-замначальника ГИБДД по Челябинску аресто//www.gazeta.ru/social/news/2025/10/09/26923502.shtmlвали по делу о получении взяток.

