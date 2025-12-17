В селе Кобзарцы Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицейский спецназ застрелили 70-летнего мужчину и его внука, которых пытались насильно мобилизовать. Об этом сообщил РИА Новости глава Снигиревского района Юрий Барбашов.

По словам Барбашова, Вениамин Трачук вступил в перестрелку с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, пытавшимися забрать его внука на службу. После понесенных потерь украинские силовики вызвали для штурма дома спецназ. В ходе шестичасового боя оба — пенсионер и его внук — погибли.

Глава района добавил, что украинские силовые структуры, по имеющейся информации, потеряли семерых человек убитыми и двое получили ранения. Он также отметил, что украинские СМИ практически не освещали этот инцидент, который, по его словам, выделялся на фоне обычных новостей о сопротивлении мобилизации на территории страны.

До этого жители Полтавы напали из засады на сотрудников ТЦК, в результате чего трое из них погибли, еще четверо получили тяжелые травмы и стали инвалидами.

Ранее украинец ранил сотрудника ТЦК топором-молотком во Львовской области.