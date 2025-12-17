На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине военкомат и спецназ застрелили пенсионера и его внука

РИА Новости: под Херсоном сотрудники ТЦК застрелили пенсионера и его внука
true
true
true
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

В селе Кобзарцы Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицейский спецназ застрелили 70-летнего мужчину и его внука, которых пытались насильно мобилизовать. Об этом сообщил РИА Новости глава Снигиревского района Юрий Барбашов.

По словам Барбашова, Вениамин Трачук вступил в перестрелку с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, пытавшимися забрать его внука на службу. После понесенных потерь украинские силовики вызвали для штурма дома спецназ. В ходе шестичасового боя оба — пенсионер и его внук — погибли.

Глава района добавил, что украинские силовые структуры, по имеющейся информации, потеряли семерых человек убитыми и двое получили ранения. Он также отметил, что украинские СМИ практически не освещали этот инцидент, который, по его словам, выделялся на фоне обычных новостей о сопротивлении мобилизации на территории страны.

До этого жители Полтавы напали из засады на сотрудников ТЦК, в результате чего трое из них погибли, еще четверо получили тяжелые травмы и стали инвалидами.

Ранее украинец ранил сотрудника ТЦК топором-молотком во Львовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами