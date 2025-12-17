На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МАГАТЭ назвали последствия повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС

Гросси: после повреждения саркофага работы на ЧАЭС могут вызвать рост радиации
Gleb Garanich/Reuters/Архив

После повреждения саркофага любые работы на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) могут сразу вызвать рост уровня радиации. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

До этого в МАГАТЭ рассказали, что новый саркофаг над Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности после удара беспилотника в феврале.

«Любые работы — и это очевидно, — связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к немедленному росту радиационного фона. Это требует дополнительного анализа», — сказал Гросси.

В феврале в интернете появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва, установив, что беспилотник пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре. Сообщалось, что конструкция здания не была повреждена, а радиационный фон остался в норме.

Ранее на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.

