Трамп пригрозил Венесуэле «беспрецедентным шоком»

Президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле последствиями, потребовав от республики вернуть нефть, активы и землю, которые она якобы украла у американского государства. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что Каракас ждет «беспрецедентный шок», если не будут выполнены требования Вашингтона.

До этого сообщалось, что Венесуэла потребовала от Соединенных Штатов в срочном порядке освободить экипаж захваченного в Карибском море танкера, вернуть похищенную нефть и прекратить вмешательство в законную торговлю.

10 декабря США при помощи авианосца Gerald R. Ford захватили танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море. Трамп заявил, что Вашингтон оставит нефть себе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Соединенные Штаты конфискуют танкер и перевозившуюся на нем нефть.

Ранее Трамп объявил морскую блокаду Венесуэлы.