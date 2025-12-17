В Британии оценили роль премьера Италии в урегулировании конфликта на Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони на переговорах в Берлине по урегулированию конфликта на Украине была представлена как ключевой игрок от Европы. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).
»Владимир Зеленский оказался в окружении европейских лидеров, но рядом — прямо в центре переговоров — сидела Джорджа Мелони. В дипломатической хореографии такие решения о рассадке имеют значение. <...> Лидер Италии была представлена как ключевой европейский игрок», — говорится в публикации.
По данным издания, союзники Мелони внутри Евросоюза (ЕС) рассчитывают, что она сыграет важную роль в переговорах.
Несколько дней назад в Берлин состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Во встрече также принимали участие канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
До этого Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. Варианты поддержки Украины, по задумке политика, включали бы предоставление ей быстрой и непрерывной оборонной и экономической помощи, а также укрепление украинской армии и введение санкций против России.
Ранее Ранее Трамп призвал провести выборы на Украине.