На МКАД ДТП затруднило движение машин

Автомобили с людьми разбились на МКАД и попали на видео

В Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Внутренняя сторона МКАД. Перед шоссе энтузиастов», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

До этого в городе Дзержинске Новгородской области 15-летний подросток разбился в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия ДТП . На кадрах заметно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, при этом в момент аварии автомобиль подлетел и приземлился на боковую часть. В результате ДТП подросток оказался заблокированным в искореженной машине.

Ранее авто с белгородцами сделало кульбит из-за кабана и попало на видео.