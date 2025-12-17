На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На МКАД ДТП затруднило движение машин

Автомобили с людьми разбились на МКАД и попали на видео
true
true
true

В Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Внутренняя сторона МКАД. Перед шоссе энтузиастов», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

До этого в городе Дзержинске Новгородской области 15-летний подросток разбился в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия ДТП . На кадрах заметно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, при этом в момент аварии автомобиль подлетел и приземлился на боковую часть. В результате ДТП подросток оказался заблокированным в искореженной машине.

Ранее авто с белгородцами сделало кульбит из-за кабана и попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами