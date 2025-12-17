Цена на серебро побила рекорд

Стоимость серебра вышла на очередной исторический максимум и поднялась по состоянию на 08:30 мск до $66,360 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

По данным площадки, позднее фьючерс на металл подорожал и достиг $66,385. До этого этого фьючерс серебра достигал исторических максимумов 9 и 12 декабря — тогда стоимость фьючерса металла составляла $60,025 и $65,028 за унцию соответственно.

В сентябре заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил об увеличении мирового интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, базирующейся на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты приведет к дальнейшему увеличению стоимости драгоценного металла. Отдельные аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость тройской унции золота может дойти до $35 тыс.

Ранее аналитик предрек очередное обновление рекорда стоимости золота.