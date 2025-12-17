На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии усомнились в скором мире на Украине: «Было бы чудом»

Экс-дипломат Ишингер: мир на Украине наступит нескоро
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Бывший немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что мир на Украине наступит нескоро, несмотря на наметившийся прогресс в переговорах. Его слова приводит RND.

«Было бы чудом, если бы это берлинское соглашение [переговоры США, Украины и Европы] привело непосредственно к миру или прекращению огня с Россией», — сказал Ишингер.

Он выразил готовность «поспорить», что Москва не согласится на выдвинутые в документах условия. Россия напомнит о своих изначальных требованиях и будет якобы «затягивать» конфликт, утверждает эксперт.

До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль высказала мнение, что мирный договор между Москвой и Киевом вряд ли может быть подготовлен в ближайшие несколько месяцев. По ее словам, президент США Дональд Трамп заинтересован в скорейшем мире на Украине, однако вряд ли «за два-три месяца можно получить готовый мирный договор». Она отметила, что деталей, как он будет реализован, пока нет.

Ранее США и Европа разработали проекты по поддержке Украины после завершения СВО.

Переговоры о мире на Украине
