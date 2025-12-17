Экс-помощник Кучмы рассказал о последствиях для Украины из-за разногласий с Польшей

Ссора президента Польши Кароля Навроцкого и президента Украины Владимира Зеленского грозит прекращением поставок и логистическим коллапсом Вооруженных сил Украины. Об этом заявил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.
Соскин отметил, что Навроцкий постоянно говорит Зеленскому, что у Украины не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным.
«Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ», — высказал мнение эксперт.
Экс-помощник Кучмы добавил, что Зеленскому не стоит надеяться на связи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который сам находится в крайне натянутых отношениях с Навроцким.
Накануне Навроцкий в интервью порталу Wiadomosci раскритиковал Зеленского за то, что тот воспринимает помощь от Польши как должное. Он также добавил, что между двумя странами потерян «элемент партнерства».
Отношения между Польшей и Украиной испортились из-за взаимных претензий. Главное из них — аграрный спор: Варшава продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева.
Ранее Навроцкий призвал Украину строить отношения с Польшей на равных.