Экс-помощник Кучмы рассказал о последствиях для Украины из-за разногласий с Польшей

Ссора президента Польши Кароля Навроцкого и президента Украины Владимира Зеленского грозит прекращением поставок и логистическим коллапсом Вооруженных сил Украины. Об этом заявил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

Соскин отметил, что Навроцкий постоянно говорит Зеленскому, что у Украины не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным.

«Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ», — высказал мнение эксперт.

Экс-помощник Кучмы добавил, что Зеленскому не стоит надеяться на связи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который сам находится в крайне натянутых отношениях с Навроцким.

Накануне Навроцкий в интервью порталу Wiadomosci раскритиковал Зеленского за то, что тот воспринимает помощь от Польши как должное. Он также добавил, что между двумя странами потерян «элемент партнерства».

Отношения между Польшей и Украиной испортились из-за взаимных претензий. Главное из них — аграрный спор: Варшава продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева.

Ранее Навроцкий призвал Украину строить отношения с Польшей на равных.