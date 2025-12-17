На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-помощник Кучмы рассказал о последствиях для Украины из-за разногласий с Польшей

Соскин: разлад между Зеленским и Навроцким грозит армии Украины коллапсом
true
true
true
close
Ints Kalnins/Liesa Johannssen/Reuters

Ссора президента Польши Кароля Навроцкого и президента Украины Владимира Зеленского грозит прекращением поставок и логистическим коллапсом Вооруженных сил Украины. Об этом заявил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

Соскин отметил, что Навроцкий постоянно говорит Зеленскому, что у Украины не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным.

«Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ», — высказал мнение эксперт.

Экс-помощник Кучмы добавил, что Зеленскому не стоит надеяться на связи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который сам находится в крайне натянутых отношениях с Навроцким.

Накануне Навроцкий в интервью порталу Wiadomosci раскритиковал Зеленского за то, что тот воспринимает помощь от Польши как должное. Он также добавил, что между двумя странами потерян «элемент партнерства».

Отношения между Польшей и Украиной испортились из-за взаимных претензий. Главное из них — аграрный спор: Варшава продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева.

Ранее Навроцкий призвал Украину строить отношения с Польшей на равных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами