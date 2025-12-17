На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В сервисе путешествий рассказали, куда стали чаще летать обеспеченные россияне

«Туту»: среди VIP-путешественников вырос спрос на перелеты во Владивосток и Благовещенск
true
true
true
close
Orlov Sergei/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году состоятельные россияне стали чаще летать во Владивосток и Благовещенск. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе путешествий «Туту». Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Турция, Китай и ОАЭ.

«В 2025 году состоятельные россияне путешествовали на 11% чаще. 78% всех перелетов совершаются по России. Чаще всего летают в Москву (30% авиабилетов), Санкт-Петербург (11%), Сочи (10%), Минеральные Воды (6%), Калининград (4%). В два раза по сравнению с прошлым годом вырос спрос на перелеты во Владивосток, Красноярск и Благовещенск», — рассказали в сервисе.

Как пояснил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин, Владивосток россияне выбирают не только ради гастрономии.

«Летом сюда летят смотреть на китов, и пик спроса приходится на июль и август. Вырос интерес и к Горно-Алтайску — он прибавил 57%: природа, культура, гастрономия и масштабные инфраструктурные проекты делают регион привлекательным для путешественников. Спрос на перелеты в Сыктывкар вырос на 39%: в Коми летят за северным сиянием, к плато Маньпупунер и горе Манарага», — рассказал Кузьмин.

Зарубежные поездки, по данным «Туту», прибавили 39%. VIP-путешественники предпочитают Турцию (15%), Китай (14%), ОАЭ (9%), Республику Беларусь (7%) и Узбекистан (7%). Спрос на поездки в Китай, Францию и Таиланд за год удвоился. Интерес к Узбекистану вырос на 40%, к ОАЭ — на 27%, к Турции — на 26%. После введения безвизового режима число поездок в Оман увеличилось в несколько раз.

Ранее россиянам рассказали, в каком регионе выгоднее отдохнуть на новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами