В сервисе путешествий рассказали, куда стали чаще летать обеспеченные россияне

В 2025 году состоятельные россияне стали чаще летать во Владивосток и Благовещенск. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе путешествий «Туту». Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Турция, Китай и ОАЭ.

«В 2025 году состоятельные россияне путешествовали на 11% чаще. 78% всех перелетов совершаются по России. Чаще всего летают в Москву (30% авиабилетов), Санкт-Петербург (11%), Сочи (10%), Минеральные Воды (6%), Калининград (4%). В два раза по сравнению с прошлым годом вырос спрос на перелеты во Владивосток, Красноярск и Благовещенск», — рассказали в сервисе.

Как пояснил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин, Владивосток россияне выбирают не только ради гастрономии.

«Летом сюда летят смотреть на китов, и пик спроса приходится на июль и август. Вырос интерес и к Горно-Алтайску — он прибавил 57%: природа, культура, гастрономия и масштабные инфраструктурные проекты делают регион привлекательным для путешественников. Спрос на перелеты в Сыктывкар вырос на 39%: в Коми летят за северным сиянием, к плато Маньпупунер и горе Манарага», — рассказал Кузьмин.

Зарубежные поездки, по данным «Туту», прибавили 39%. VIP-путешественники предпочитают Турцию (15%), Китай (14%), ОАЭ (9%), Республику Беларусь (7%) и Узбекистан (7%). Спрос на поездки в Китай, Францию и Таиланд за год удвоился. Интерес к Узбекистану вырос на 40%, к ОАЭ — на 27%, к Турции — на 26%. После введения безвизового режима число поездок в Оман увеличилось в несколько раз.

Ранее россиянам рассказали, в каком регионе выгоднее отдохнуть на новогодние праздники.