Москвичам рассказали, чего ожидать от погоды в среду

Гидрометцентр: 17 декабря в Москве ожидается облачность и температура до +2°C

В Москве в среду, 17 декабря, ожидается облачная погода, местами небольшой дождь и гололедица, температура воздуха поднимется до +2°C. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем в столице температура воздуха будет колебаться в пределах 0...+2°C тепла, а в ночь на четверг она может опуститься до -1°C. Ветер ожидается западный, юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление в этот день будет равняться 753 мм ртутного столба.

Тем временем в Подмосковье в течение дня температура воздуха будет составлять -2...+3°C. Ближе к ночи показатели могут опуститься до отметки -3°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура на 5–6°C выше нормы прогнозируется в Москве до конца этой недели. По его словам, в столице ожидается беспросветная облачность, в среду местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Вильфанд добавил, что в выходные ситуация существенно не изменится, будет облачно, но без осадков из-за высокого давления. Он также предупредил, что из-за подобной погоды на дорогах ожидается гололедица.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снег и морозы.