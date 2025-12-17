Москвич открыл стрельбу по самокатчикам и получил срок

В Москве мужчина получил два года в ИК за стрельбу по самокатчикам

Житель Москвы стал фигурантом дела после стрельбы по людям на самокатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным следствия, у мужчины произошел конфликт с самокатчиками. Во время ссоры россиянин открыл стрельбу по оппонентам из пневматического оружия. В результате один из пострадавших получил травму, ему оказали помощь на месте.

«Стрелявший с места происшествия скрылся, но позже был задержан», – сообщается в публикации.

Что именно стало причиной агрессии, не уточняется. Сам фигурант признал вину частично. Помимо этого, он компенсировал моральный вред обоим потерпевшим. Один из них хотел пойти на примирение, но суд это ходатайство отклонил.

Москвича признали виновным по статье о хулиганстве. Его приговорили к двум годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее россиянина оштрафовали на полмиллиона рублей за стрельбу в воздух.