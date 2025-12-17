Стало известно, сколько китайских автомобилей было продано в РФ за 20 лет

Автоэксперт Целиков: за 20 лет в РФ было продано 3 млн китайских авто

В России за последние 20 лет было продано 3 млн китайских автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Согласно данным «Автостат», за 20 лет существования российского авторынка, было реализовано ровно 3 млн новых легковых автомобилей китайских брендов», — сообщил эксперт.

Суммарно за 20 лет, почти 60% пришлось на бренда: Chery (20,9%), Haval (18,8%) и Geely (17%). Всего в нашей статистике присутствуют почти 90 китайских марок, отметил специалист.

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

Ранее сообщалось, что в России упали продажи автомобилей с пробегом.