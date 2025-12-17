На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы три причины агрессии США в адрес Венесуэлы

Телеканал Sky News назвал три причины агрессии Трампа против Венесуэлы
Andrew Harnik/AP

Президент США Дональд Трамп своими действиями против Венесуэлы хочет свергнуть правительство Николаса Мадуро, захватить контроль над нефтью, а также остановить поток людей и наркотиков из латиноамериканской страны в США. К такому выводу пришли журналисты телеканала Sky News, проанализировав публикации американского лидера в соцсетях.

По мнению авторов, на первый взгляд действия США кажутся частью антинаркотической миссии, однако все это часть более большого плана. Трамп хочет вернуть «нефть, доходы и влияние». Американский лидер «полон решимости утвердить контроль за Западным полушарием», говорится в тексте.

В материале отмечается, что президент США преследует три цели. Свергнуть президента Николаса Мадуро и установить «покладистое правительство», захватить контроль над нефтью «посредством коммерческого партнерства, а не силы», а также остановить «любую контрабанду наркотиков и людей в США».

10 декабря США при помощи авианосца Gerald R. Ford захватили танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море. Трамп заявил, что Вашингтон оставит нефть себе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Соединенные Штаты конфискуют задержанный возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.

Ранее Трамп объявил морскую блокаду Венесуэлы.

