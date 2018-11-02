УПЦ: константинопольский архиепископ плохо учился в богословской школе

Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архиепископ Климент ответил на слова архиепископа Константинопольского патриархата Иова о том, что Московскому патриархату на Украине пришел конец, передает RT.

Он предположил, что Иов не знаком с тестом Евангелия, поскольку там главой церкви называется не начальник, а тот, кто для всех является слугой. По мнению Климента, это противоречит высказываниям Иова о «привилегиях» Константинополя.

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»...первое — этот архиепископ не представляет себе реалии украинской церковной жизни, а второе — он, скорее всего, плохо учился в богословской школе и не знает прописных истин, которые известны даже маленьким деткам в воскресной школе», — заявил Климент.

Он также напомнил, что самого Константинополя и Византийской империи не существует уже более 500 лет, поэтому законы Византийской церкви недействительны и УПЦ МП не подчиняется Константинополю.

Ранее сообщалось, что Константинополь объявил о конце Московского патриархата на Украине.