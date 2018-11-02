Росавиация объяснила ситуацию с запретом на пролет для самолета Air France

Росавиация сообщила, что рейс авиакомпании AirFrance, направлявшийся во Вьетнам, ранее не пролегал через воздушное российское пространство, однако был изменен 1 ноября, в связи с чем потребовалось разрешение, передает РИА «Новости».

«Между тем 1 ноября 2018 года маршрут следования рейса AF 258 был значительно изменен и проложен через воздушное российское пространство. При этом соответствующего разрешения на использование воздушного пространства России авиакомпания не запросила», — сказали представители Росавиации.

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Они отметили, что российская сторона была готова оперативно предоставить необходимое разрешение, однако экипаж судна самостоятельно принял решение о прекращении полета.

Ранее сообщалось, что самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией.