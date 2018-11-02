В Уфе жена обвиненного в изнасиловании полицейского прокомментировала ситуацию

В Уфе жена одного из полицейских, обвиненных в групповом изнасиловании, рассказала, что верит мужу. Об этом сообщают местные СМИ.

«Тяжело это принять, особенно, когда у тебя дети маленькие. Я в это не поверила, я верю своему мужу. Он очень отзывчивый, положительный человек. За все время его службы все коллеги отзывались о нем с лучшей стороны», — рассказала женщина.

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Ранее в Кировский суд Уфы поступили материалы ходатайства следствия об избрании меры пресечения трем сотрудникам полиции, которые подозреваются в изнасиловании коллеги-дознавателя.

В ночь на 30 октября в Уфе трое полицейских изнасиловали свою 23-летнюю коллегу, которая работала вместе с ними в должности дознавателя. Изнасилование произошло в помещениях миграционного отдела МВД России по региону. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.