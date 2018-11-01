Путин назвал цель русофобии и вмешательства в церковные дела

Практика пещерного национализма, русофобии и грубого вмешательства в церковные дела, встречающаяся и на постсоветском пространстве, преследует целью создание безликого протекционизма, сказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир. Разрушить цивилизационные ценности и те культурно исторические пространства, которые складывались веками. Цель — создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять. Использовать как разменную монету в своих интересах»,- сказал Путин на Всемирном русском народном соборе.

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По его словам, подобная практика встречается во многих регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве.

«При этом используются и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна, но, убежден, жизнь все расставит по местам. Потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против правды, справедливости и просто здравого смысла», — цитирует Путина РИА «Новости».