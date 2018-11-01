Песков объяснил участие Путина в заседании Всемирного русского народного собора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение главы государства принять участие в заседании ХХII Всемирного русского народного собора, передает РИА «Новости».

«Это важный формат. И ранее не всегда график президента позволял принимать участие. Это формат, который касается всего русского мира, это вопросы и межнационального, и межрелигиозного общения, и патриотизм, другие ценностные вопросы. Это такое мировоззренческое и важное мероприятие», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос о причинах участия президента в церковном мероприятии.

Ожидается, что участники заседания обсудят проблему сохранения всеправославного единства в мире, а также разрыв отношений РПЦ с Константинополем. Мероприятие откроют президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл. «Газета.Ru» следит за дискуссией в онлайн-режиме.