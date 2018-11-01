Саратовский депутат похудел за неделю на прожиточном минимуме

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который решил питаться на 3,5 тысячи рублей в течение месяца после спора с бывшей министром труда региона Натальей Соколовой, рассказал, что похудел более, чем на два килограмма за первую неделю, передает РИА «Новости».

«Это была не самая лучшая неделя в моей жизни. Под конец недели — последние два дня — у меня закончились все овощи и курица, остались только крупы. В силу того, что цены значительно выше, чем указано в статистических данных, купить больше было нельзя. Последние два дня были не очень приятными и оставили негативное впечатление», — рассказал Бондаренко.

Реклама

Он также отметил почти постоянное присутствие голода из-за необходимости дозировать порции, а также назвал негативным психологическим фактором отсутствие в корзине питания «привычных», продуктов, потребляемых ежедневно: колбас, сыров, фруктов и приправ.

«Что касается самого моего самочувствия, не могу сказать, что я падаю с ног, но в целом это крайне неприятно… За весом слежу, я за неделю похудел на два с небольшим килограмма. Сбрасывать не хотел. У меня такая специфическая особенность организма: у меня на протяжении очень многих лет держится один и тот же вес, то есть это крайне нестандартная для меня ситуация, когда похудел за неделю на такую приличную цифру», — добавил он.

Бондаренко также сказал, что с подобным рационом полноценно работать удается с трудом.

Ранее сообщалось, что Бондаренко начал питаться на предложенный прожиточный минимум.