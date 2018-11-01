В Москве локализовали пожар у Счетной палаты

В центре Москвы экстренным службам удалось локализовать возгорание в заброшенном здании, которое находится между Счетной палатой и военным общежитием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.

«Пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что в настоящее время существует угроза обрушения перекрытий.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания в неэксплуатируемом здании по адресу Зубовская ул. 14/2 выросла до 2 тыс. кв. м.