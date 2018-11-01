Площадь пожара у Счетной палаты выросла до тысяч квадратных метров

Площадь возгорания в неэксплуатируемом здании, которое находится недалеко от Счетной палаты, выросла до 1,2-2 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Москве.

«Площадь пожара составляет примерно 1,5-2 тыс. м», — сообщил представитель МЧС.

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Также он уточнил, что горит здание по адресу Зубовская ул. 14/2, которое находится между Счетной палатой и общежитием военной академии.

Ранее сообщалось о возгорании в здании по адресу проезд Девичьего Поля, д. 2. Отмечалось, что площадь возгорания составила 300 кв. м. Также поступали сведения, что пожару присвоен повышенный уровень сложности.