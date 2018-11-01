В центре Москвы загорелось здание напротив Счетной палаты

В столичном районе Хамовники в здании по адресу проезд Девичьего Поля, д. 2 произошло возгорание площадью 300 кв. м. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по городу.

Отмечается, что это здание выселено.

«Произошло возгорание площадью 300 кв. м в пятиэтажном здании», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

Представители МЧС добавили, что пожар возник на четвертом этаже.

В РИА «Новости» уточнили, что в 00.22 пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее сообщалось, что при пожаре в гостинице «Останкино» в Москве пострадали четыре человека.