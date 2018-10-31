На Кубани пострадавшая от нападения львицы девочка находится в коме

В Краснодарском крае девочка, на которую напала львица во время циркового представления, находится в коме. Об этом сообщает местный телеканал «Кубань 24».

По словам отца девочки, в настоящее время она остается в коме после операции.

«Остальное будет известно уже после того, как ребенка выведут из комы», — сказал он.

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Ранее в интернете появилось видео нападения львицы на девочку в цирке на Кубани.

Инцидент произошел 29 октября в передвижном цирке в Успенском районе. Во время представления животное набросилось на ребенка, сидящего в первом ряду. При этом сетчатое ограждение, установленное вокруг арены, не помешало львице схватить девочку и вытащить ее на сцену. Ребенок с рваными ранами лица и другими повреждениями был госпитализирован.