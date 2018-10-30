СК проверяет двух подростков на причастность к избиениям бездомных в Москве

Следственный комитет сообщил том, что в Москве были установлены личности двух несовершеннолетних, совершивших нападение на бездомного в августе, их также проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Иванову.

По данным следствия, молодые люди 17 и 16 лет вступили в преступный сговор 23 августа 2018 года с целью убийства лица без определенного места жительства. Они применили слезоточивый газ и холодное оружие, 16-летний нападавший нанес пострадавшему не менее пяти ударов ножом. Потерпевшему оказали своевременную медицинскую помощь.

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«Следствием установлено, что подростки познакомились в социальной сети и имели одинаковые взгляды по отношению к бездомным людям, считая их низшим и ненужным слоем общества», — сказала Иванова.

По ее словам, один из фигурантов был арестован судом, местонахождение второго в данный момент устанавливается.