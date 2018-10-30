Двое с топором отобрали сумку у мужчины в центре Москвы

Представители столичного главка МВД сообщили о том, что двое неизвестных отобрали сумку у мужчины на Гоголевском бульваре, передает РИА «Новости». По словам источника, в руках одного из грабителей был топор.

«В 15.23 поступило сообщение, что у дома 5, строение 1 на Гоголевском бульваре двое неизвестных «причинили телесные повреждения» мужчине, забрали у него сумку и скрылись на автомобиле Ford. Что находилось в сумке, устанавливается. Объявлен план «Перехват». Определяется перечень похищенного и ущерб», — сообщили в полиции.

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Полицейские также отметили, что потерпевшего ударили «чем-то тяжелым», однако не стали уточнять его личность и состояние.

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