Патриарх Кирилл нашел «заказ» на разрушение единства православной церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что предоставление автокефалии украинской церкви является следствием «заказа» по разрушению единства православной церкви. Об этом он заявил на фестивале православных СМИ «Вера и слово», передает РИА «Новости».

«Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей Церкви — это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию — это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире», — сказал священнослужитель.

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Кирилл отметил, что «мир навязывает» верующим много ценностей, которые не соотносятся с православием. Также патриарх выразил мнение, что православные верующие свободны от «глобального оболванивания». Однако он не стал уточнять, кто является ответственным за «заказ».

Священнослужитель подчеркнул, что «трагедия Украины» из-за разделения церквей имеет не только политическое, но и «мистическое измерение».

Ранее Кирилл заявлял, что Константинополь присвоил право на созыв всеправославных соборов.