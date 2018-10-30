В Якутии мужчина украл серебро из храма и обменял его на спиртное

Полиция Якутии задержала 38-летнего мужчину, который похитил серебряные украшения из храма и обменял их на спиртные напитки. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

По данным правоохранителей, мужчина решил украсть серебряные украшения из-за обиды на служителей храма: ранее они выгнали его из-за того, что он пришел пьяным. В общей сложности, по оценкам заявителя, материальный ущерб от действий мужчины составил 10 тыс. руб.

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«Он воспользовался тем, что там [в церковной лавке] никого не было, и похитил серебряные украшения. Похищенное он обменял на спиртное», — говорится на сайте МВД.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК России «Кража».

Ранее сообщалось, что из Киево-Печерской лавры похитили икону Георгия Победоносца.