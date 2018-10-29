Стали известны предварительные данные о россиянах на борту упавшего самолета

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По предварительной информации, россиян не было на борту самолета Boeing 737, который потерпел крушение в Индонезии, сообщил представитель посольства России в Джакарте Денис Тетюшин, передает РИА «Новости».

«Неофициальные списки находившихся на борту пассажиров и членов экипажа пока опубликованы только местными СМИ. Мы проанализировали эти списки — там только индонезийские фамилии, так что, по предварительным данным, на борту россиян не было», — сказал Тетюшин.

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Он отметил, что в посольстве пока что не получили ответа из агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии на поданный запрос.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета запросил возвращения в аэропорт перед крушением в Индонезии.