Стали известны предварительные данные о россиянах на борту упавшего самолета
По предварительной информации, россиян не было на борту самолета Boeing 737, который потерпел крушение в Индонезии, сообщил представитель посольства России в Джакарте Денис Тетюшин, передает РИА «Новости».
«Неофициальные списки находившихся на борту пассажиров и членов экипажа пока опубликованы только местными СМИ. Мы проанализировали эти списки — там только индонезийские фамилии, так что, по предварительным данным, на борту россиян не было», — сказал Тетюшин.
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Он отметил, что в посольстве пока что не получили ответа из агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии на поданный запрос.
Ранее сообщалось, что экипаж самолета запросил возвращения в аэропорт перед крушением в Индонезии.