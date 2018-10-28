На Украине депутат вызвал полицию на дискотеку из-за пионерских галстуков

Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев вызвал полицию на Дискотеку 80-х в Киеве после того, как увидел там людей в пионерских галстуках, передает РИА «Новости».

Арьев назвал этих людей провокаторами с запрещенной коммунистической символикой.

«Вели себя как типичные советские люди», — заявил он.

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Уточняется, что после того, как на место приехала полиция, мужчины сняли пионерские галстуки и пилотки.

Ранее руководитель генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в украинской армии.