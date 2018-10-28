В США разыграли джек-пот в размере $688 млн

В США разыграли джек-пот в размере около $688 млн. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о лотерее Powerball, для нее это стал четвертый по величине джек-пот за всю историю. Изначально сумма джек-пота оценивалась в $750 млн, однако затем она уменьшилась до $687,8 млн.

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К настоящему моменту известно о двух выигрышных билетах: один был продан в Айове, другой — в Нью-Йорке. Тем не менее число победителей, как уточняется, может возрасти.

Агентство указывает, что счастливчики могут единовременно получить по $198,1 млн или же разделить сумму в $688 млн пополам и получать ее в течение 29 лет.

Ранее неизвестный американец выиграл $1,6 млрд в лотерее Mega Millions.