При наводнении на Кубани пострадали 60 человек

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В результате наводнений и схода селей на Кубани пострадали 60 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Еще шесть человек погибли. Отмечается, что судьба двоих человек в настоящий момент неизвестна.

«По уточненным данным, пострадали 66 человек, шесть из них погибли, неизвестна судьба двух человек», — сказал представитель экстренных служб.

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По его словам, девять пострадавших госпитализированы, 51 человек получил медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось, что было восстановлено транспортное движение по трассе Джубга — Сочи.