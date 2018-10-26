Житель Калининграда напал с топором на уличных музыкантов

В управлении МВД по Калининградской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту нападения жителя Калининграда с топором на уличных музыкантов, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, мужчина 1969 года рождения повредил топором музыкальные инструменты молодых людей, которые играли на улице, возле его дома. Причиной конфликта стало то, что музыканты играли, по мнению мужчины, слишком громко, он неоднократно делал им замечания», — сказали в МВД.

Нападение произошло возле площади Победы, на место выехал наряд патрульно-постовой службы, участники конфликта были доставлены в отделение полиции. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал, в полицию поступило четыре заявления от музыкантов о поврежденных инструментах.