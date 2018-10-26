Опубликовано видео с подозреваемым во взятках зампрокурора Башкирии

Следственный комитет на своем официальном YouTube-канале опубликовал видеозапись того, как первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову предлагают ознакомиться с материалами возбужденного против него уголовного дела.

«Сегодня 26 октября в девять часов возбуждено в отношении вас уголовное дело по части шестой статьи 290 Уголовного кодекса. Вы приобретаете статус подозреваемого по данному уголовному делу», — говорят сотрудники СК на записи.

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Горбунов ознакомился с постановлением о возбуждении уголовного дела, а также подписал документы о получении копии самих материалов.

Ранее сообщалось, что подозреваемого во взятках зампрокурора Башкирии задержали при попытке уехать из России.