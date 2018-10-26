Сейсмологи сообщили о цунами после землетрясения у берегов Греции

Сейсмологи сообщили, что зафиксировали небольшое цунами после сильного землетрясения у берегов Греции. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр в своем твиттере.

Ранее стало известно, что в Ионическом море произошло землетрясение магнитудой 6,8, за ним последовали несколько афтершоков.

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«Оно (цунами. — «Газета.Ru») небольшое, 15-20 см. Но не пытайтесь посмотреть на него! Местами оно может быть значительно больше», — говорится в сообщении.

По данным центра, землетрясение ощутили жители восьми стран.