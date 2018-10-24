В результате паводка под Туапсе погибла женщина

Женщина стала жертвой паводка в Туапсинском районе. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как сообщается, информация о погибшей начала распространяться в соцсетях. Позднее ее подтвердили в Следственном комитете.

«Получена информация о гибели женщины в результате паводка на территории станицы Кривеньковская Туапсинского района края. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа», — сообщили в ведомстве.

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Начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе более 22 тыс. зданий оказались в зоне подтопления после проливных дождей.