В Киеве прошел митинг с требованием закрыть два телеканала

Рядом со зданием администрации президента Украины Петра Порошенко прошел митинг, участники которого требовали от властей закрыть телеканалы «112 Украина» и NewsOne, передает РИА «Новости».

Сообщается, что участники акции собрались на пересечении улиц Лютеранской и Банковой, они были одеты в камуфляжную форму, на многих были балаклавы. Собравшиеся не скандировали лозунгов и разошлись спустя несколько часов.

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Безопасность обеспечивали несколько десятков полицейских, сообщается, что акция прошла без происшествий.

Ранее сообщалось о митинге против повышения цен на газ, который прошел у администрации Порошенко.