В Калифорнии пилот рухнувшего на автостраду военного самолета «ушел» с места инцидента

В американском штате Калифорния на автостраде недалеко от города города Агура-Хиллз потерпел крушение и загорелся самолет SNJ-5 времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, из-за крушения самолета движение по автостраде было перекрыто в обе стороны.

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В пожарной охране округа Лос-Анджелес NBC рассказали, что после жесткой посадки пилот вылез из «объятого огнем» самолета и «ушел». Его состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что в США легкий самолет упал на автомобиль.