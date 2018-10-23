CNN Turk: вещи Хашукджи обнаружены в автомобиле саудовского консульства

Личные вещи, которые могли принадлежать оппозиционному саудовскому журналисту Джамалю Хашукджи, убитому во время его визита в консульство королевства в Турции, обнаружены в автомобиле саудовской дипмиссии на автостоянке в Стамбуле, передает CNN Turk.

По имеющимся данным, полиция в ходе обыска обнаружила личные вещи, компьютер и документы, которые, предположительно, принадлежали Хашукджи.

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Как отмечается, полиция закончила предварительный обыск, а в среду, 24 октября, турецкие правоохранители намерены продолжить работу.

Ранее Haberler сообщало, что спецслужбы Турции обнаружили тело Хашукджи.