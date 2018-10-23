Неизвестные заложили бомбу в почтовый ящик дома Сороса в Нью-Йорке

Правоохранительные органы нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса взрывное устройство. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на правоохранителей округа Уэстчестер.

Местная полиция рассказала, что пакет со взрывным устройством нашел работник резиденции Сороса в Бедфорде. Он отнес находку в безлюдную местность, после чего рассказал о ней правоохранительным органам.

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В издании отметили, что прибывшие на место специалисты совершили контролируемый подрыв устройства.

Также в газете добавили, что в настоящее время Сорос находится не дома.

Ранее сообщалось, что Фонд Сороса заподозрили во вмешательстве в политику и выдворили из Будапешта.