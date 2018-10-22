Россияне поделились мнением о журналистах

Россияне рассказали о своем отношении к журналистам и к их работе. Об этом сообщает Комитет гражданских инициатив со ссылкой на исследование группы ЦИРКОН по заказу фонда «Медиастандарт».

По мнению 65% опрошенных, профессия журналиста «скорее пользуется уважением»; 15% респондентов уверены в обратном. В то же время в целом доверяют журналистам только 37% опрошенных. 41% россиян считает, что они вносят положительный вклад в развитие страны, 12% придерживаются противоположного мнения, а 30% считают, что журналисты ни на что не влияют.

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При этом 50% респондентов скорее не доверяют сообщениям СМИ. О полном доверии заявили лишь 17% опрошенных.

Опрос проводился летом 2018 года среди 1604 респондентов.