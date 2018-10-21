Число пострадавших в железнодорожной аварии на Тайване превысило 130

В пожарном управлении Тайваня проинформировали , что число погибших из-за схода с рельсов пассажирского поезда составило 17. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в настоящее время нет данных о том, были ли в поезде с 366 пассажирами иностранцы.

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«По состоянию на 19.20 (14.20 мск)… 132 — получили травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли три человека.