Неизвестные в масках атаковали посольство Канады в Афинах

Неизвестные напали на здание канадского посольства, расположенное в Афинах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, в МИД Греции осудили произошедшее и заверили, что инцидент не скажется на взаимоотношениях между странами.

«Такие противоправные действия не повлияют… на узы давней дружбы между нашими народами», — говорится в заявлении ведомства.

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Как уточняется, группа из десяти человек в масках закидала посольство бутылками с краской, а также разбила стекла на входе в здание.

Ранее сообщалось, что в Анкаре обстреляли посольство США.