Золотов предложил проверить Навального на полиграфе‍

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить Алексея Навального на полиграфе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…»,— сказал Золотов.

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Ранее Золотов отреагировал на предложение «сразиться» на дебатах от основателя ФБК Алексея Навального. На предложение о дебатах Золотов ответил, что приглашал Навального «на другое».

В середине ноября Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск крымского мясокомбината «Дружба народов» к Навальному. Мясокомбинат фигурировал в ролике основателя ФБК, в котором говорилось, что продукты для Росгвардии закупаются по ценам выше рыночных.